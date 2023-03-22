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İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu, "Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim." dedi. Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına HDP'lilerden cevap geldi. HDP Gençlik Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, "Yavuz it havlamış yine" ifadesi kullanıldı. HDP'li Ali Kenanoğlu, "Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor" derken, eski HDP'li Sibel Yiğital ise "Yerel seçimlerde aklın neredeydi." paylaşımında bulundu.

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?
Ekleme: 22.03.2023 - 19:38 Güncelleme: 22.03.2023 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?
İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, 'Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.' dedi.

'HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür'

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

'HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım.

Ben millet huzurunda ettiğim sözlerin gereğiyle söylüyorum. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim. Partimiz istiskal edildi, İYİ Parti'nin emekleri hiç edildi. Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasına itiraz ediyorum. Benim üzerimden İYİ Parti'nin töhmet altında bırakılmasına müsaade etmem. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür.'

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

'Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor'

Ağıralioğlu'nun bu sözlerine HDP'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Ali Kenanoğlu, 'Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor' ifadesini kullandı.

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

'Yerel seçimde aklın neredeydi?'

HDP Gençlik Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, 'Yavuz it havlamış yine' denildi.

HDP eski milletvekili Sibel Yiğital ise 'Yerel seçimlerde aklın nerdeydi!..' paylaşımında bulundu.

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

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