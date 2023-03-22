İYİ Partili Ağıralioğlu’na sansür: Muhalefetin kanalları Yedili Masa’ya söylediği zehir zemberek sözleri görmezden geldi

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, son olarak HDP’nin de katıldığı Yedili Masa’da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. İttifakı sert sözlerle eleştiren ve “çocuk katilini övenle kazanmaktan ise kaybedelim” diyen Ağıralioğlu’nun açıklamalarını tüm kanallar canlı yayında verirken muhalefet destekçisi kanallar görmezden geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak TBMM'de kameralar karşısına geçen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinini de yer aldığı Yedili Masa'ya ilişkin eleştirilerde bulundu.'Millet tercihi ile baş başa kalmamıştır. Tercih sıkışmıştır. Mutabakat diye başladığınız şeye sadakat göstermek zorundasınız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız.' ifadelerini kullandı.Tepkisi nedeniyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Ağıralioğlu'nun bu açıklamaları tüm kanallarda canlı olarak yayınlandı. Sert ifadeler kullanan Yavuz Ağıralioğlu'nu görmeyenler ise Yedili Masa'yı destekleyen kanallar. Habertürk TV, KRT TV, Artı TV, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na sansür uyguladı.