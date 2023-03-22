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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı gerekçesiyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. TBMM'de kameraların karşısına geçen Ağıralioğlu, HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız
Ekleme: 22.03.2023 - 19:06 Güncelleme: 22.03.2023 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız
Altılı masada bir süredir İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki bazı isimlerin son dönemde yaşananlardan rahatsız olduğu ve bu duruma karşı harekete geçeceği iddiası gündemde yer alıyordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerin söylendiğinin ortaya çıkması, Akşener'in kumar masası olarak adlandırdığı ittifaka geri dönmesi, ittifak paydaşlarının HDP ile açıktan bakanlık pazarlığına girişmesi sonrası rahatsız olduğu belirtilen ve dünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı alınan toplantıya katılmayan Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

'Masada bize pusu kurulmasından rahatsızız'

HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu şöyle konuştu:

Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Hak sıkışmıştır, insaf sıkışmıştır, izan sıkışmıştır, gayret sıkışmıştır.
Uğruna mücadele ettiğimiz demokrasinin, ümitlerinin çalındığını düşündüğümüz milletimiz için tarihin bizi sıkıştırdığı yerde doğru kararların alınmasına çalışıyorum.
Millet tercihi ile baş başa kalmamıştır. Tercih sıkışmıştır. Mutabakat diye başladığınız şeye sadakat göstermek zorundasınız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız.

50'yi 1 geçmek arzusuyla kazanma şehvetine kapılırsak, siyaset kirlenecek dedik.

İktidar olmak için bakanlık dağıtmasını doğru bulmuyoruz dedik. Umut olarak kurulmuş masada, bu masanın bazı milletvekillerinin başka bir gündemin masası haline dönüştürüldüğünü gördüğümüz için konuştuk.

'Muhalefet vazifesini unuttu'

Biz kimsenin mezhebine laf edecek kadar gönlü kararmış insanlar değiliz.

Muhalefet vazifesini unuttu. Siz iktidar yaptı diye kızdıklarınızı yaparsanız o zaman iktidara gelmenizin ne anlamı var.

Ben niçin konuşuyorum. Şimdi bir sürü trol, bize pişmiş aşa su katmak suçlamasıyla iftira atıyorlardır. Efendim aş pişti, kim diyor, aş pişmedi.

Muhalefetin vazifesi sen yapıyorsun ben yapıyorum demek değildir. Sen yapıyorsun ben yapmıyorum demektir.

Ben merkezine bunları koyarak geldim. HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım. Ben dedim.

'Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz'

HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistanın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.

'Kemal beyin adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum'

Ben millet huzurunda ettiğim sözlerin gereğiyle söylüyorum. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim. Partimiz istiskal edildi, İYİ Parti'nin emekleri hiç edildi. Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasına itiraz ediyorum. Benim üzerimden İYİ Parti'nin töhmet altında bırakılmasına müsaade etmem.

Ben kırmızı çizgilerimi ifade ettim. Ben partim var ama hepsinin üstünde bir devlet var. Hiç kimseyi tanımayız. İYİ Parti'nin siyasi tercihlerini sözcü ve yetkililerine sormalısınız. Ben partim adına değil, kendim adına konuşuyorum. Ben itiraz ediyorum. Dünkü oylamada ben yoktum. Ben şahsi kanaatlerimi açıkladım. PKK'ya müsamaha yok, devlete kasteden hiç kimseye tebessüm yok.

Ben milletvekili adaylığı müracaatında bulunmadım.

Ben bedelini ödeye ödeye geldiğim süreçten sonra bu kürsüdeyim. Memleket millet için mücadelede kararlılıkla yürüyeceğiz.

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