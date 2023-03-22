Evlat nöbeti devam ediyor! Gözü yaşlı anne oğluna seslendi: Bunu iyi bil ki devletimiz güçlüdür

Diyarbakırlı ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti devam ediyor.Birçok anneye umut olan eylem; Muş, Hakkari ve Van'da HDP il binası önünde de sürüyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı aileler, çocuklarına teslim ol çağrısında bulunmaya devam ediyor.Yaz kış demeden bir araya gelen ailelerin direnişi bin 296'ncı güne ulaştı.Farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, evlatlarını almadan bir yere gitmeyeceklerini ifade ediyor.Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için evlat nöbetine teslim olmayana kadar devam edeceğini söyledi.Evladından 2015 tarihinden bu yana haber alamadığını ileri süren Üçdağ, şu ifadeleri kullandı: Oğlumu 1 Haziran 2015 tarihinde zalimler benim elimden koparıp götürdü. Oğlumdan o günden bu yana hiçbir haber alamadım. Oğlumun ölüm haberini verdiler. Ama ben hiç inanmadım. Oğlumun yaşadığını anne hissiyatıyla biliyor ve inanıyorum. Oğlumu kaybettiğim gün dünya başıma yıkılmıştı. Ama eminim ki oğlum yaşıyor. Onların çocuğu 2 dakika kaybolsa kıyameti koparırlar. Ama benim çocuğumun üzerine rant oynadılar. Pis kanlı ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Oğlum gel artık devletimize teslim ol. Bunu iyi bil ki devletimiz güçlüdür, affedicidir.