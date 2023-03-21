Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...Osman Gökçek, “Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve bir başka adaylarda gündeme geldi. Onlarda tek tek adaylıklarını koyuyorlar. Türkiye'de demokrasi şöleni olsun inşallah. Hayırlara vesile olan da bir seçim olsun.” dedi.HDP'NİN 6'LI MASADAKİ VARLIĞI NETLEŞECEK!Gökçek, “Yarın itibariyle biliyorsunuz aday çıkartmayacaklarını açıklayacaklar. Bu, ‘ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' demek. Artık karşımızda yedili masa bir anlamda da resmileşmiş olacak. Tabi ‘İYİ Partililer yerse' gibi bir şekilde davranıyorlar. Vatandaşa ‘Biz bunlara karşıyız' diyorlar ama sabah akşam onlarla bir aradalar. Bakalım bunun cevabını sandıkta nasıl görecekler, bedelini nasıl ödeyecekler. Bunu da hep birlikte göreceğiz.” dedi.BABACAN MASADA HDP'YE YER AÇTI!Babacan'ın HDP'ye yönelik söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Geçtiğimiz bir hafta boyunca, Nevruz bayramı içerisinde de gördük. Teröristbaşı Öcalan'ı dışarıya çıkartmak için atmış oldukları sloganları gördük. HDP'nin terör örgütü ile arasına mesafe koyabilmesi bence mümkün değil. Neden? Çünkü bu siyasi parti tamamen Kandil tarafından yönetiliyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Kandil'deki teröristbaşları görüyorsunuz, sürekli olarak bir takım açıklamalar yapıyorlar. Kime karşı? ‘Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı, HDP'ye karşı şöyle yapın böyle yapın, bir araya gelin, güç birliği içerisinde yer alın.' diyorlar. Peki bu kadar Kandil'den bire bir konuşma alan HDP'yi, PKK'dan ayrı düşünmemiz mümkün değil.” dedi.HDP'Lİ TEMELLİ'DEN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM!HDP'li Temelli'nin ‘Bizi buluşturan Öcalan'a selam olsun' söylemi hakkında konuşan Osman Gökçek, “Üçün yol var.' diyor. Bu yolda buluşturan teröristbaşına selam gönderiyorlar. Şimdi altılı masa da PKK ile arasına mesafe koyduğunu söylüyor. Adamlar sabahtan akşama kadar Öcalan'ı çıkartmak derdinde. Siz ne anlatıyorsunuz?” şeklinde konuştu.BÜTÜN PKK'LILAR VE FETÖ'CÜLER KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR!Osman Gökçek, “Şunu çok net olarak söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı diyemem, FETÖ'cü diyemem ama bütün FETÖ'cülerin ve bütün PKK terör örgütünün üst düzey yetkililerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyebilirim.” dedi.HDP'LİLERİN NEVRUZ KUTLAMASINDA PKK PROPAGANSI!“Sözde Kürdistan bayraklarını asmaya çalıştıklarını, teröristbaşı Öcalan'a slogan attıklarını, onun özgürleşmesi ile ilgili bir dönemin başladığını söyleyecek kadar hadsizleştikleri bir sürece girdik. Bunun bütün sebebi Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'dır. Bugün bu seslerin bu kadar yüksek sesle duyulmasını sağlayanlar altılı masadır. Çok net söylüyorum. Mustafa Karasu veya Murat Karayılan gibi teröristbaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki övgülü konuşmalarına, altılı masa için ‘umut' diye bahsettikleri zaman kelime etmediler.” dedi.CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU HDP PROPAGANDASINDA SAF TUTTU!Osman Gökçek, “Sezgin Tanrıkulu, Ahmet Türk'ün olduğu programda oturuyor. Bu çok normal. Peki Ahmet Türk burada ne konuşması yapıyor? Ahmet Türk, ‘Öcalan'ın özgürlük dönemi başlamıştır.' diyor. Bu konuşmayı burada Sezgin Tanrıkulu dinliyor. Orayı terk ediyor mu? Hayır... Onları alkışlıyorlar. Orada onlarla bir arada duruyorlar. Bu başka bir mesele, bu siyaset değil. Bu ülkenin içerisinde bütün Türkiye'deki yaşayan insanlar olarak Öcalan'ı terörist olarak kabul etmiyor muyuz? Etmeyen bir insan mı var? Peki, o Öcalan'a özgürlük istemirken kim dinliyor? Sezgin Tanrıkulu dinliyor. Bunu nasıl dinliyorsunuz? İYİ Parti'liler biliyorum çoğunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceksiniz. Ben Meral Akşener'den bile şüpheleniyorum. Ben İYİ Parti seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini düşünmüyorum. Çünkü, Meral Hanım feci şekilde köşeye sıkıştırıldı. Gerçekten çok zor bir durum içerisine girdi. Allah aşkına bugün, ‘MHP'den koptuk ve bir siyasi parti kurduk. Ülkücü arkadaşlar da buraya geldi.' diyebilecek bir kitlenin, bu ittifaka oy verebilmesi mümkün mü?” şeklinde konuştu.“PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR” DİYEN TÜRKAN ELÇİ CHP'YE KATILDI!“Ne demiş Türkan Elçi? ‘Ben asla ‘katil PKK falan demedim. Aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum.' diyor. Kim bunlara rozet takıyor? Kemal Kılıçdaroğlu... Bir kişi ‘PKK terör örgütü değildir' diyecek ve siz bunlara rozet takacaksınız. Hani CHP'liler sizin oklarınızdan biri milliyetçilikti. Bu oku kırdınız mı? Olay bu... ‘PKK'ya terör örgütü değildir.' diyenler artık CHP'de siyaset yapıyor. Meral Akşener'e soruyorum. ‘Masaya bunların dediğini getirmezse problem yok. İstedikleri gibi görüşürler.' diyorsunuz. Milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Siz milliyetçi olduğunuzu söylüyorsunuz ama bunlarla birlikte hareket ediyorsunuz. Bu nasıl oluyor?” ifadelerini kullandı.CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ'DEN YENİ SKANDAL!CHP'li Çeviköz'ün açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “Çeviköz ‘İsveç'in NATO'ya girişine onay vereceğiz.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Terörle aranıza mesafe koyduğunuzu ispatlamadığınız sürece NATO'ya giremeyeceksiniz.' diyor. Buna hemen sinyal verdiler. ‘Biz tam tersine onları NATO'ya alacağız.' diyorlar. Dakika bir başladılar. Cumhurbaşkanımız, ‘Bunlar terör gruplarıyla yan yana, iç içe. Orada suçlular var. Bunların iade edilmesi lazım. PKK terör örgütü ile araya mesafe koyması lazım.' diyor. Bunlar, ‘Yok arkadaş, biz sizi NATO'ya alacağız.' diyor. Türkiye'nin dış politikasını daha şimdiden nasıl bozmak istediklerinin en büyük göstergesi. Ünal Çeviköz söylüyor. Ben demiyorum.” dedi.HDP ALTILI MASA'YA ŞARTLARINI DUYURDU!Osman Gökçek, “Meral Hanım, bu kadar övüyorlar. HDP Gençlik Teşkilatı neler istiyor sizden bunları bilmeniz lazım. Bir, ‘Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacak.'. Yani bizim korucularımız orada teröristlere karşı mücadele etmiş. Onlara gerekeni yapmış, etkisiz hale getirmiş. Onları yargılayacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Vatanı için canını dişine takıp çalışan korucuları yargılayacaklarını söylüyorlar. Meral Hanım bu korucular yargılandığı zaman nasıl imza atacaksınız altına? Orada vatanı, milleti için mücadele etmiş bu vatan evlatlarını, HDP'nin yargılattırmasına nasıl müsade edeceksiniz? Şimdiden bu korkuyu oraya neden salıyorlar biliyor musunuz? Orada hiç bir işlem yapamasın korucular diye. Ama onlar dinlemez Allah'în izni ile. Onlar vatan, millet sevdalısı insanlar. Mesela, ‘HDP'nin istediği Kürdistan gerçeğini içselleştirecek.' diyorlar. Meral Hanım nasıl kabul edeceksiniz bunu? Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan kabul eder. Onlara makam verin, onlar her şeyi kabul eder. Her şeylerinden vazgeçerler. Onların öyle bir duruşu yok. Şimdi soruyorum Saadet Partili kardeşlerim, İYİ Partili kardeşlerim bu dediklerini nasıl kabul edeceksiniz?Özerklik istiyorlar. ‘Yerel özerklik olacak.' diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ‘Özerkliği getireceğiz yerel yönetimlerde.' diyor. Düşünün ki Diyarbakır bölgesinde özerklik oldu. Emniyet bunlarda, jandarma bunlarda, vali, kaymakam bunlarda. Üç gün sonra bu HDP'liler, ‘Biz ayrılıyoruz Türkiye topraklarından.' dediler. ‘Yapamazsın böyle bir şey, olmaz.' dedik. ‘Yok ayrılıyoruz.' dedi. ‘Peki o zaman biz de sana müdahale edeceğiz.' dedik. TSK müdahale etmeye kalktı. Kiminle çatışacak orada? Emniyetle, jandarmayla... Çünkü o yapılandırmaları onlar kuracak. Bunlar hayal değil. Çok basit bir şey den bahsediyorum. Şu anda teröristlerin ellerindeki derme çatma silahlarla, Mehmetçiğimize karşı yapmış olduğu o hain saldırıları görüyorsunuz. ‘Artık devletin silahları bizde olacak. Devletin makamları bizde olacak.' diyorlar. Siz o silahları makamları devlete karşı kullanmayacaklarına inanıyor musunuz?FETÖ ne yaptı? TSK'nın içerisine sızdıktan sonra devletin silahını, tankını, uçağını devletin halkına karşı kullanmadı mı? Şimdi bunlar da aynısını yapacak. Özerklik bu... Biz özerkliği Kürt kardeşlerimizin kendilerinin yöneteceği bir sistem olsa böyle bir durum yok. HDP'nin yönetiminde olacak bu. Yani terörün arka bahçesi olan bir siyasi partinin yönetiminden bahsediyoruz. Yani oraya Murat Karayılan atayacak valiyi, Duran Kalkan atayacak, Mustafa Karasu atayacak. Teröristbaşları atayacak buraya valiyi, kaymakamı. Bunları istiyorlar. Kemal Bey'de, ‘Özerkliği getireceğiz.'diyor. Bu vatanın bölünmesi ile ilgili bir endişe değil midir? Hakkari de Cudi de o kadar şehidimizi niye verdik? CHP eliyle özerklik gelsin de buranın emniyetleri, jandarmaları, kaymakamlıkları, valilikleri bunlara teslim edilsin diye mi? Ben size komplo teorisi falan kurmuyorum. Söylediklerimin hepsi çok gerçek. Özerklik demek bu demek. Emniyet bunlara bağlanacak demek.” dedi.HDP'DEN 6'LI KOALİSYONA GÖZDAĞI!Gökçek, “Normal şartlarda baktığınız zaman hepsinden daha çok hakları. 0.01 oy almış olan Demokrat Parti'nin ismi bilinmeyen başkanı iki, üç tane bakanlık alacak şu kadar milletvekili alacak derken HDP diyor ki, ‘Biz bunlardan daha fazla hak ediyoruz.' diyor ve bunu alacaklar. Bunu almama ihtimalleri yok. Biz bunlara bakanlık olarak falan bakmayalım. Valilik alacaklar, kaymakamlık alacaklar, bürokraside yer alacaklar. Başka bir şey olacak bu işin sonunda.” dedi.HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ İTTİFAKI RESMEN İTİRAF ETTİ!HDP'li Temell'inin ‘Kimsenin kuşkusu olmasın ki HDP olacak.' söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Artık buna inanmış durumdalar. Niye? Çünkü, 0.1'lik partilere bu kadar ağız, burun eğen , onlara el pençe duran bir siyasi partinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'ye neler vereceğini onlarda düşünüyorlar. ‘Bunlara bunu verdilerse bize ne verecek?' diyorlar. Bunların hepsini Meral Akşener görüyor. Üstüne basarak söylüyorum. Meral Hanım zararın neresinden dönerseniz kârdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması ya da kaybetmesi ile ilgili bir durum değildir. Siz kimlerle birliktesiniz bunu görmüyor musunuz?” dedi.HDP'Lİ ALTAN TAN: “İMAMOĞLU'NA GÜLÜYORUM”Gökçek, “Altan Tan'ın hayat görüşü ile asla yan yana gelmem ama doğru söylüyor. Ekrem İmamoğlu kendi kendine mi aldı bu seçimi? HDP'liler oy vermedi de mi seçildi? Vatandaşlarımızı kandırıyorlar. Sayın Akşener de kendi kendini kandırıyor. Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin seçtirdiğini düşünüyor. Hayır, sizden daha çok HDP'li oy verdi İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu'da bizi böyle kandırmaya çalıştı. ‘Teröristle ile benim hiç bir şekilde alakam yok. Onlarla beni yakından uzaktan ilişkilendiremezsiniz.' dedi. Bütün teröristbaşları Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi için açıklama yaptılar.Teröristbaşları çıkıyorlar, Ekrem İmamoğlu'na destek konuşması yapıyorlar. Peki Ekrem İmamoğlu bunlara karşılık niye ‘Beni desteklemeyin.' demiyor.” dedi.HDP'Lİ ÖNDER: ATATÜRK ASLINDA BARIŞ MESAJI VERMEDİ!HDP'li Önder'in Atatürk hakkındaki hadsiz söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Sırrı Süreyya Önder, ‘Mustafa Kemal Atatürk, yurtta sulh cihanda sulh kelimesini, 100 yıllık avans almak için, bize dokunmayın zaten biz sizin amaçlarınıza da zarar verecek bir ülke değiliz, bize dokunmayın. Yüz yıllık avans verin demek için bize söyledi.' diyor. Peki bu kongreyi kim düzenledi? CHP, Kılıçdaroğlı, Tunç Soyer... Orada altılı masanın beşi var, Meral Hanım hariç. Umarım Meral Hanım bu işlere tepkiden dolayı gitmemiştir.Gerçi CHP'liler bu kelimeleri de yutar. Çok afedersiniz ‘Mustafa Kemal'in itleri' demedi mi Sırrı Sakık? Ne oldu, yuttular o lafı. Beraber gidip Ekrem İmamoğlu, Ahmet Güneştekin'in resim sergisinde fotoğraf çektirmedi mi Sakık'la birlikte. Bunların Atatürkçülüğü bu kadar. Hep diyorum, CHP'nin bir ideolojisi yoktur, CHP işine geldiği gibi hareket eder. İşte görüyorsunuz, Atatürk nerede? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partinin yetkilileri orada oturup izliyorlar. Şu lafı bir AK Partili deseydi ne olurdu? Atatürk düşmanı diye sokaklara dökülürlerdi. Ki AK Partili böyle bir laf etmez. Peki buna niye ses çıkartmıyor hiç biri?” dedi.HALK TV'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ AŞKI!Selahattin Demirtaş'ı öven HALK TV hakkında konuşan Gökçek, “Abdullah Öcalan teröristbaşının heykelini dikeceğini söyleyen bir kişiyi özgürlük mücadelecisi olarak görüp, Sayın Cumhurbaşkanımızı ise Türkiye ile ilgili çok kötü işler yapan ve ülkeyi geriye götüren kişi olarak görüyorlar. HALK TV'ye bakar mısınız? CHP'ye bakar mısınız... Kimleri allıyor, kimleri pulluyor, vatandaşın gözünde şirin hale getirmeye çalışıyor... Bunu görsün milletimiz. Yarın bunların yerine Kandil'deki PKK terör örgütünün sözcülerini de bunlar kalkıp övse ben çok şaşırmam. Kusura bakmasın kimse. Bugün Selahattin Demirtaş'ı övenler yarın da onu överler.” dedi.MANSUR YAVAŞTAN AKIL ALMAZ AÇIKLAMALAR!Mansur Yavaş'ın açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “Yavaş, ‘Mecliste, içeride bir dengesizlik olursa bir daha seçime gideriz. Bizim istediğimiz olacak. ‘ diyor. Mansur Yavaş, ‘İkimiz olalım sadece cumhurbaşkanı yardımcısı geriye kalanlar da milletvekili olsunlar. Gelmesinler.' diyor. Ben aslında burada ne anladım biliyor musunuz? Meral Akşener tek başına hareket etmiyormuş. Yani, Meral Akşener'in masaya dayattığı bazı şeyler demek ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tarafından dayatılıyormuş. Çünkü Meral Hanım'ın söylediklerini bakıyoruz artık Mansur Yavaş söylemeye başladı. Bir kaç internet sitesinde gördüm. Mansur Yavaş'a artık CHP tarafından televizyonlara çıkmaması yönünde telkinler verilmiş. Çünkü masayı dağıtma noktasına doğru götürüyor.” dedi.