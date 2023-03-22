  • USD: 19,02 - 19,05
  • EURO: 20,50 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avukat Atilla Ersoylu, İyi Parti bünyesi dahilinde milletvekilliği aday adaylığını resmen açıkladı

Kayseri’nin tanınmış ve tecrübeli avukatlarından Atilla Ersoylu, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem seçimlerinde İyi Parti bünyesi dahilinde milletvekilliği aday adaylığını resmen duyurdu.

Ekleme: 22.03.2023 - 16:45 Güncelleme: 22.03.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Avukat Atilla Ersoylu, İyi Parti bünyesi dahilinde milletvekilliği aday adaylığını resmen açıkladı
Tecrübeli avukat Atilla Ersoylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İyi Parti bünyesi dahilinde milletvekili aday adaylığını duyurdu.

Gelecek günlerde aday sıralaması belli olana kadar da çeşitli çalışmalarla kendi fikir ve projelerini tanıtmaya devam edecek olan Atilla Ersoylu ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; “33 yıllık mesleki tecrübem ve bu camiada geçirdiğim her değerli gün geride kaldığında artık sadece kendim için değil, tüm hemşerilerim ve vatandaşlarım için elimi taşın altına koyma vaktimin geldiğini görmekteyim.

Bu sebeptendir ki 56 yıllık hayatım, 33 yıllık mesleki tecrübem zarfında hiçbir siyasi oluşuma katılmamakla birlikte ülkemizin faydasına olabilecek iş ve fikirleri toplumumuzla paylaşmanın zamanı geldiğini düşünmekteyim. Allah yolumuzu açık etsin inşallah.” dedi.

Avukat Atilla Ersoylu, İyi Parti bünyesi dahilinde milletvekilliği aday adaylığını resmen açıkladı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti… İstifa edecek mi?
CHP'ye büyük tepki! Genel Merkez önünde protesto!
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın temelleri atıyoruz
Karadeniz Gazı karaya çıkıyor! Tarih belli oldu: 'Bu proje 85 milyon insanımızın'
Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak
Akşener'in 'Masada yok, varız da demiyor' dediği HDP 'Masadayız' dedi
Fransa'da grev hayatı durdurdu: Akaryakıt istasyonları hizmet veremiyor
Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
İsveç NATO için her yolu deniyor! Türkiye’nin fikrini böyle değiştirecekler: Suçlu biz değiliz
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Meral Akşener'den HDP'ye cılız tepki: Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir
FED bugün faiz kararını açıklayacak!
CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı
Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor