Avukat Atilla Ersoylu, İyi Parti bünyesi dahilinde milletvekilliği aday adaylığını resmen açıkladı

Tecrübeli avukat Atilla Ersoylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İyi Parti bünyesi dahilinde milletvekili aday adaylığını duyurdu.Gelecek günlerde aday sıralaması belli olana kadar da çeşitli çalışmalarla kendi fikir ve projelerini tanıtmaya devam edecek olan Atilla Ersoylu ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; “33 yıllık mesleki tecrübem ve bu camiada geçirdiğim her değerli gün geride kaldığında artık sadece kendim için değil, tüm hemşerilerim ve vatandaşlarım için elimi taşın altına koyma vaktimin geldiğini görmekteyim.Bu sebeptendir ki 56 yıllık hayatım, 33 yıllık mesleki tecrübem zarfında hiçbir siyasi oluşuma katılmamakla birlikte ülkemizin faydasına olabilecek iş ve fikirleri toplumumuzla paylaşmanın zamanı geldiğini düşünmekteyim. Allah yolumuzu açık etsin inşallah.” dedi.