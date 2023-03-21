Yeni bir yenilgiye karşı marteniçka bilekliği: Kılıçdaroğlu seçim galibiyeti için leyleklere güveniyor

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçime emin adımlarla ilerlerken, Altılı Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı ise seçim galibiyeti için farklı bir yola başvurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği her seçimde yenilen Kılıçdaroğlu, yeni bir yenilgiye karşı çareyi marteniçka bilekliği takmakta buldu.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla seçmenlere seslendi.CHP liderinin videoda bir bileklik taktığı dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka bilekliği taktığı görüldü.Marteniçka bilekliği, Balkan coğrafyasının yaygın bahar ritüellerinden biri olarak biliniyor.Mart ayının başında takılmaya başlanan bileklik, senenin ilk leyleği görüldüğü zaman çıkarılarak meyve veren bir ağacın dalına bağlanıyor.Mart ayında leylek görürseniz ve bileğinizde marteniçka varsa dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyor.