Yeni bir yenilgiye karşı marteniçka bilekliği: Kılıçdaroğlu seçim galibiyeti için leyleklere güveniyor
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim galibiyeti için farklı bir yola başvurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı defalarca yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu, son çareyi ise Balkan geleneği olan marteniçka bilekliğinde buldu. CHP lideri, leylek görünce taktığı marteniçka bilekliği çıkaracak.
Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.
Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçime emin adımlarla ilerlerken, Altılı Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı ise seçim galibiyeti için farklı bir yola başvurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği her seçimde yenilen Kılıçdaroğlu, yeni bir yenilgiye karşı çareyi marteniçka bilekliği takmakta buldu.
Galibiyet için leyleklere bel bağladı
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla seçmenlere seslendi.
CHP liderinin videoda bir bileklik taktığı dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka bilekliği taktığı görüldü.
Marteniçka bilekliği nedir?
Marteniçka bilekliği, Balkan coğrafyasının yaygın bahar ritüellerinden biri olarak biliniyor.
Mart ayının başında takılmaya başlanan bileklik, senenin ilk leyleği görüldüğü zaman çıkarılarak meyve veren bir ağacın dalına bağlanıyor.
Mart ayında leylek görürseniz ve bileğinizde marteniçka varsa dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI