Süleyman Soylu duyurdu! Kahramanmaraş'ta 45 dükkanlık çarşının birinci etabı tamamlandı

Deprem felaketinin üzerinden 44 gün geçti.11 ilde etkili olan ve büyük yıkımlara neden olan afette, binlerce ev ve iş yeri yerle bir oldu.Bunun üzerine devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi. Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanmaya başladı.Geçici barınma alanları için çadır ve konteyner kentler kuruldu.Öte yandan enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklanması için de harekete geçildi. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte hasarlı binaların yıkımına başlandı.Bu süreçte, daha önce yaşanan afetlerde olduğu gibi depremzedelere 1 yıl içerisinde konutların teslim edilmesi yönünde sözler verildi.Çalışmalar devam ederken depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan bir paylaşımda bulundu.Yapılan paylaşımda tamamlanan dükkanlara yer verildi.Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:'El birliğiyle, güç birliğiyle depremin yaralarını hep birlikte sarmaya devam ediyoruz.Kahramanmaraş Nurhak'ta 45 dükkanlık çarşının birinci etabı tamamlandı, hak sahiplerine teslim ediliyor.'