Silah kaçakçılarına operasyon; 12'si suikast silahı olmak üzere, 84 silah ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan şüphelilerin tespitine yönelik uzun soluklu ve kapsamlı çalışma başlattı.Ekipler, yasadışı silah ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin, suç örgütleri ile irtibatlı bir şekilde çok sayıda silahı yasadışı şekilde kente getirerek satmayı amaçladıkları tespit etti.'12 adet anahtarlık görünümlü suikast silahı'Şüphelilerin eylemlerinin deşifre edilmesi için yapılan operasyonda, 1 adet AK47 kalaşnikof otomatik piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet kalaşnikof fişeği, 61 adet tabanca, 54 adet tabanca şarjörü, 250 adet tabanca fişeği, 12 adet anahtarlık görünümlü suikast silahı, 10 adet otomatik av tüfeği, 20 adet av tüfeği şarjörü, 26 adet tabanca namlusu, 30 adet silah parçası, 1 adet metal kelepçe ele geçirildi.Şüphelilerin tespit edilen adreslerinde ve yasadışı silah ticaretinde zula yöntemiyle kullandıkları araçlarında, şafak vakti eş zamanlı olarak dron destekli ve özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.