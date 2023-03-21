Şehit annelerinden CHP-HDP görüşmesine sert tepki: 'Terörist HDP, işbirlikçi CHP'

TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, 'Burada yapılan hain görüşmeyle şehitlerimizin aziz hatıraları incitilmiş, vatana bedel ödeyen kahraman gazilerimiz derinden yaralanmıştır. Ulu önder Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyenler meğer teröristlerin izindelermiş.Şehit annelerinin, babalarının, bu ülkeye uzuvlarını feda eden kahraman gazilerimiz adına sesleniyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, hainliklerini üst düzeye çıkaran ve terör örgütleriyle aynı masaya oturup bu ülkeyi satmaya kalkışan bu alçaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin.Ey Kılıçdaroğlu, koltuk uğruna şehitleri, bu vatanı satmaya hiç mi utanmıyorsun? HDP sizden binlerce bebeğin ve şehidimizin katili olan terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmanızı talep ediyor.Bu taleplerini yerine getirecek misiniz? Nasıl ki dağlarda mücadele ettiysek bugün buradaki mücadelemiz de devam edecek. Nasıl ki o teröristleri sarı torbaya koyup toprağın altına gömdüysek 14 Mayıs'ta da bu hainliği, alçaklığı sandığa gömeceğiz' ifadelerini kullandı.Şehit Komando Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un annesi Sema Bozkurt, 'Hep televizyondan bu görüşmenin haberleri gördükçe çok üzüldüm. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle işbirliği içinde olmasına çok üzülüyorum.Bizim çocuklarımız boşuna mı şehit oldu? Sapasağlam yavrularımız niye şehit oldu o zaman? Namazlarımda Kılıçdaroğlu kazanmasın diye dua ediyorum. Kazanırsa vatanımızı da bölecekler' diye konuştu.Mardin Nusaybin'de şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, '2016'da oğlum şehit olduğundan beri hayatımız zindana döndü. Kılıçdaroğlu, HDP'yle birleşmeye kalkıyor.Bizim yavrularımız onlar için can verdi. Vatan için çocuğunu, annesini, babasını bıraktı. Onlar da düşmanlarla, katillerle bir oldu. O da katil' dedi.