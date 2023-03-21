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Motosikletli kurye tırın altında can verdi!

Kocaeli Derince İlçesi Kaşkaldere mevkisinde dengesini kaybederek yola devrilen motosikletli kurye, ardından gelen tırın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekleme: 21.03.2023 - 15:59 Güncelleme: 21.03.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Motosikletli kurye tırın altında can verdi!
D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Suriye uyruklu Kassam Mustafa (45) idaresindeki motosiklet, Derince Kaşkaldere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Devrilen motosikletteki sürücü ve arkasında oturan Bessam Mustafa yola savruldu. Kaza esnasında ardından gelmekte olan kurşun yüklü tır, motosikletten düşen Suriye uyruklu Kassam Mustafa'nın üzerinden geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Bessam Mustafa ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Kassam Mustafa'nın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayı haber alarak olay yerine gelen Suriyeli vatandaşalar ise yapılan çalışmaları üzüntü ile izledi. Kazada yaşamını yitiren Kassam Mustafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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