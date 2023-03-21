Minik Fatma'dan acı haber geldi! Mardin'de dereye düşen Fatma'nın cansız bedeni 6 gün sonra bulundu!

Kızıltepe'de 6 gün önce dereye düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 11 yaşındaki Fatma Sezer'in cesedi 6. günde 5 kilometre uzakta su yüzeyine vurmuş şekilde dere kenarında bulundu. İlçeye bağlı Kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart tarihinde yağan şiddetli yağış sonrası yükselen Cırcıp Deres'ine düşerek sulara kapılan ve bulunması için ekiplerin seferber olduğu Fatma Sezer'i arama çalışmalarının 6. gününde köyünden 5 kilometre mesafedeki kırsal Çıplak Mahallesi Çetinkaya mezrasında bulunan dere kenarında cansız bedeni bulundu.Aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne dengesini kaybedip düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer'in bulunması için olayın hemen başında bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır, Erzurum ve Ankara Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma dalgıçları sevk edildi. Ekiplerin ilk günden bu yana sürdürdükleri arama tarama çalışmalarının 6. gününde de Minik Fatma'nın cansız bedenine 5 km uzaklıkta bulunan Çıplak Mahallesi Çetinkaya mezrasından geçen derenin kenarında su yüzeyine vurmuş şekilde ulaşıldı.Yakınları 11 yaşındaki Fatma Sezer'in olay günü çamur nedeniyle ayağı kayan amcasının kızına yardıma gittiği sırada, kaygan zeminde dengesini kaybederek dereye düştüğü açıklamıştı.