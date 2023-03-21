Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı...
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 KM derinliğinde gerçekleşti.
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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