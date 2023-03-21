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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı...

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 KM derinliğinde gerçekleşti.

Ekleme: 21.03.2023 - 00:06 Güncelleme: 21.03.2023 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı...Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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