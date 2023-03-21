Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! AFAD binasındaki yangınla ilgili yalanına sert tepki: Belki bilmiyor olabilirsiniz ama...

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu AFAD binasında çıkan ufak çaplı yangınla ilgili asılsız bir iddia ortaya atarak "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. İsmail Çataklı, "Bir odadaki küçük bir yangın için bu kadar büyük bir iftira atmak ancak size yakışır." ifadelerini kullanırken, Hamza Dağ ise "Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz." açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıktığını açıkladı.AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir' ifadelerine yer verdi.KILIÇDAROĞLU'NDAN ASILSIZ İDDİA!6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu AFAD binasında çıkan ufak çaplı yangınla ilgili asılsız bir iddia ortaya atarak 'Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi.'İFTİRA ATMAK ANCAK SİZE YAKIŞIR'İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir odadaki küçük bir yangın için bu kadar büyük bir iftira atmak ancak size yakışır. Siz videokonferans yöntemini de sonradan keşfettiğiniz için belki bilmiyor olabilirsiniz ama artık kamu kurumlarında resmi belgeler EBYS adı verilen dijital sistem üzerinde muhafaza ediliyor!' ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, 'AFAD'ın ek hizmet binasında çıkan ufak çaplı yangın, hızlıca söndürülmüştür. Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz.' açıklamasında bulundu.