İstanbul merkezli usulsüzlük operasyonunda 9 gözaltı

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki icra müdürlüklerinde, taşınmaz ihalelerinde 'kalabalık olarak hareket ederek' baskı, cebir ve tehdit yoluyla katılmak isteyenleri engelleyen, ihale şartlarını ve fiyatlarını etkileyen, bu yolla haksız maddi menfaat sağlayıp kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 4 ilde 17 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, yakalanan şüphelilerden 20'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u alınan ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemede sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 22'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.