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Asker eğlencesi silahlı kavgayla bitti: 7 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Ekleme: 21.03.2023 - 11:07 Güncelleme: 21.03.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Asker eğlencesi silahlı kavgayla bitti: 7 yaralıOlay, dün gece, Güneş Mahallesi Ataman Sokak'ta meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesine gelen S.G. ve T.G., eğlenceyi düzenleyen kişiden para istedi. İstekleri geri çevrilen 2 kişiden T.G., yanındaki kurusıkı tabancayla havaya 8-9 el ateş etti. Araya girenler, ateş açan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı. Bir süre sonra T.G. ve S.G., eğlence yerine yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla geri geldi. Tartışma sırasında S.G. üzerinde taşıdığı gerçek tabancayla rastgele ateş etti. Rıdvan A., Bülent G., Ali A., Buğra S., Gürcan Y., Sonay Bedirhan T. ve Nedim Ö. bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

T.G. ve S.G.'yi gözaltına alan polis, olay yerindeki incelemede 20'ye yakın boş kovan bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

Asker eğlencesi silahlı kavgayla bitti: 7 yaralı
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