Afganistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü Afganistan'ın Hindikuş bölgesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 181 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.Sınıra yakın noktada gerçekleşen deprem, Pakistan ve Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde de hissedildi. Deprem sırasında çok sayıda kişi sokağa çıktı.