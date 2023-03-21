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ABD'de yeni salgın krizi: İlaca karşı dirençli...

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri alarm durumuna geçti. Bu hafta yayınlanan bir mesaj ile ülke genelinde ilaçlara karşı dirençli ve ölüümcül olma ihtimali yüksek bir mantar türürün hastanelerde hızla yayıldığını duyurdu.

Ekleme: 21.03.2023 - 14:05 Güncelleme: 21.03.2023 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
ABD'de yeni salgın krizi: İlaca karşı dirençli...Koronavirüs salgınının ardından ABD yeni bir salgın ile karşı karşıya... ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ölümcül olma ihtimali bulunan bir mantar türünün yayıldığını duyurdu...

ABD'li yetkililer Candida auris adında bir mantar türünün kanda enfeksiyona sebep berdiğini belirtti. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül olabileceği ifade edilen bu mantar türünün hastanelerde hızla yayıldığı ifade edildi. Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan verilere göre 2020'de 756 olan vaka sayısı 2021'de 1471'e çıktı. Vaka sayısı geçen yıl ise 2377'ye çıktı.

HER 3 KİŞİDEN BİRİ HAYATINI KAYBEDİYOR

CDC bu mantarın küresel sağlığa çok ciddi tehdit oluşturduğunu belirtirken bulaştığı her 3 kişiden birnin hayatını kaybettiğini vurguladı.

İnsandan insana bulaşan ve yüzeylerde bir hafta kadar canlı kalabilen bu mantar ile mücadelede ilaçların yetersiz kaldığı dile getirildi. CDC tarafından yapılan açıklamada ABD'deki 50 eyaletin yarısından fazlasında bu mantarın görüldüğü söylendi

ABD'de yeni salgın krizi: İlaca karşı dirençli...

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