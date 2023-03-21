21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Öte yandan rüzgârın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 18°CParçalı, zamanla çok bulutluİSTANBUL 16°CParçalı, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ 17°CParçalı, zamanla çok bulutluKOCAELİ 17°CParçalı, zamanla çok bulutluParçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 15°CParçalı, zamanla çok bulutluDENİZLİ 20°CParçalı, zamanla çok bulutluİZMİR 20°CParçalı, zamanla çok bulutluMUĞLA 21°CParçalı, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA 22°CParçalı ve az bulutluHATAY 20°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°CParçalı ve az bulutluKONYA 14°CParçalı ve az bulutluSİVAS 6°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°CParçalı bulutluDÜZCE 17°CParçalı bulutluKASTAMONU 15°CParçalı bulutluZONGULDAK 10°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 10°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 11°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 14°CParçalı ve çok bulutluERZURUM 4°CÇok bulutluKARS 8°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 16°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 20°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 16°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 17°CParçalı ve az bulutlu