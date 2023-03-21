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21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji 21 Mart 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı iller için sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji vatandaşlara kuvvetli yağış, kuvvetli fırtına ve çığ tehlikesi nedeniyle uyarı yaptı.

Ekleme: 21.03.2023 - 10:51 Güncelleme: 21.03.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Öte yandan rüzgârın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 4°C

Çok bulutlu

KARS 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C

Parçalı ve az bulutlu
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