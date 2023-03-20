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Yurt dışı sandıkları ile 'SEÇSİS' ve 'SSPS' işleyişi hakkında genelge Resmi Gazete'de

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yurt dışında kullanılacak oy pusulaların taşınması ve Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ile Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) işleyişi hakkında genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekleme: 20.03.2023 - 09:20 Güncelleme: 20.03.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Yurt dışı sandıkları ile 'SEÇSİS' ve 'SSPS' işleyişi hakkında genelge Resmi Gazete'de
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlanan iki genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

THY TARAFINDAN ULAŞTIRILACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK genelgesine göre; birleşik oy pusulaları, paketlenip mühürlendikten sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Oy pusulaların bulunduğu diplomatik torbalar, diplomatik kargo/kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından varış noktalarına ulaştırılacak ve buradaki sandık saklama ve ulaştırma kurullarına teslim edilecek.

DİPLOMATİK KURYELER GETİRECEK
Yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılan oy pusulaları ise YSK tarafından kiralanacak uçaklarla 'oy torbaları nakil komisyonları' ya da diplomatik kuryeler tarafından Türkiye'ye getirilecek. Kiralanacak uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel de bulunacak.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Ardından mühürlü torbalar burada açılarak, oy sayımı yapılacak.

'SEÇSİS' VE 'SSPS' İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENELGE
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ve Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyerek Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre; ilçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS'e yükleyecek.

SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEMEYECEK
Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek. SSPS üzerinden ulaşılan sandık sonuçları ve tutanaklar, üçüncü şahıslara gönderilemeyecek. Bu sandık sonuçları geçici olacak ve itiraz edilemeyecek.

Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin, Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekli olacak. İlçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS'e yükleyecek.


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