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Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme! 'Endişelenmemiz gerekiyor'

Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkması Atina'da paniğe neden oldu. "Türk 5. nesil savaş uçağının geliştirme programı için önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirilen TF-X'i gündemine taşıyan Yunan basını 'Endişelenmemiz gerekiyor' dedi.

Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme! 'Endişelenmemiz gerekiyor'
Ekleme: 20.03.2023 - 11:53 Güncelleme: 20.03.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme! 'Endişelenmemiz gerekiyor'
Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, özellikle sanayide, önemli adımlar atılırken Yunan basını bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Muharip Uçak için 'endişelenmemiz gereliyor' denildi.


Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme! 'Endişelenmemiz gerekiyor'

4 Kasım 2021'de üretim çalışmalarına başlanan yerli ve milli üretim Milli Muharip Uçak (MMU) tam 498 günde hangardan çıktı. Yunan basını 'Türkiye'nin iddialı programı meyvelerini vermeye başladı' ifadelerini kullandı.

Kod adı TF-X olan 5. nesil prototip avcı uçağının gövdesinin geçtiğimiz Aralık ayında tamamlandığı belirtilirken uçağın 'gizli' özelliklere sahip olacağı vurgulandı.

F-35 gibi 5. nesil savaş uçaklarının sahip olduğu tüm özelliklere sahip olduğu ifade edilen haberde, 'Türkiye önemli bir şeyi kanıtladı' denildi. Bunun 'Atina'yı endişelendirmesi gereken bir gelişme.' olduğuna dikkat çekildi.

'Türk savunma sanayisi, teknolojik olarak çok daha ileri ülkelerin 'alanlarına' girerek bilgi birikimi elde ettiği ve yol değiştirdiği için büyük bir kâr elde ediyor.' ifadeleri kullanılan haberde, TF-X için dünyanın en çok satan eğiliminde olan Türk İHA'larının başarılı bir örneğini takip ettiği ifade edildi.

Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme! 'Endişelenmemiz gerekiyor'

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