Mahmut Özer açıkladı! Afet bölgesinde 236 Mehmetçik Okulu kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarılmaya devam ediyor.Geniş bir coğrafyada hissedilen afet, toplam 11 ilde enkaza yol açmıştı.Binlerce binanın yıkılmasıyla 49 binin üzerinde can kaybı yaşandı.Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren sahada görev alarak yaralı vatandaşlara ve enkaz kaldırma çalışmalara yardım etti.Öte yandan depremzedeler için yurdun dört bir yanından gönüllüler de harekete geçti.Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar giderilirken, bölgelerde çadır kent ve konteyner kurulumu da hızlandırıldı.Zorlu süreçten geçilirken, en büyük mücadele ise çocuklar için verildi. Eğitim hayatlarından geri kalmamaları adına kentlerde Mehmetçik Okulları kuruldu.Bu kapsamda sahada büyük bir mücadele ortaya koyan Mehmetçik oldu.Hazırlanan okullarda, depremzede öğrencilere kurs verilerek yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanmaları amaçlandı.Aynı zamanda küçük yaşta çocuklar için de Mehmetçik Anaokulu çadırında çeşitli etkinlikler düzenlendi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından afet bölgesinde kurulan Mehmetçik Okulları'nın sayısını açıkladı.Özer, şu ifadeleri kullandı:'Afet bölgesinde @tcsavunma ile kurduğumuz Mehmetçik Okullarımızın sayısı, 236'ya ulaştı.Öğretmenimiz ve askerimizin yüksek gayretleriyle çocuklarımız eğitimlerini sürdürüyor.'Sayının en fazla olduğu il Malatyaİllere göre dağılımı ise şu şekilde:Osmaniye: 23Hatay: 44Malatya: 66Adıyaman: 50Gaziantep: 33Kahramanmaraş: 20