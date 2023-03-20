  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi...

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı konuşmada 19 yıl önce yasal statüye kavuşan Vergi Konseyi'ni kurmayı vadetti. Kılıçdaroğlu, "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Bu konsey toplanan vergilerin nerelere harcandığını raporlara bağlayıp, Resmi Gazete'de yayınlayacak." dedi.

Ekleme: 20.03.2023 - 01:14 Güncelleme: 20.03.2023 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin 'Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması' oturumunda konuştu.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada yıllardır Türkiye'de hizmet veren 'Vergi Konseyi'ni kurma vaadi verdi.
İktidar sahiplerinin halka hesap vermediği durumlarda demokrasinin işlemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kuracakları Ulusal Vergi Konseyi ile toplanan vergilerin nereye harcandığını rapor haline getireceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi...

Vergi Konseyi 2004 yılında yasal statüye kavuştu

1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu. O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.

İşte Vergi Konseyi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler:

'Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004'de 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33/A maddesinde yapılan düzenleme ile yasal statüye kavuşmuştur.
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 238 inci maddesi ile 'Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır. Konseyin, çalışma usul ve esasları Yönetmelik ile belirlenir.' hükmü ile mevcut yasal statüsü korunmuştur.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Altılı Masa liderleri İzmir'de Akşener'siz bir araya geldi...
Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi...
CHP'li Özel bakanlık istiyor: Hedefindeki iki bakanlığı açıkladı
İstanbul'da nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan 224 kişi gözaltında...
BBP Lideri Destici: AYM'nin HDP'yi kapatması lazım
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak için kararını verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle buluştu
Bakan Akar duyurdu: Son 2,5 ay içinde 306 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası: Abdullah Öcalan için slogan atıldı
Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısı
CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu
İYİ Partili doktorun salgın iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yalanlama
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Nazif Ay: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir
Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Son seçim anketinin sonuçları yayınlandı: AK Parti'den muhalefete soğuk duş
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...