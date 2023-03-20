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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce 18 Mart olarak kararlaştırılan ancak gelen tepkiler üzerine ertelediği HDP görüşmesini bugün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert tepki gösterdi. Yalçın açıklamasında, "Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...
Ekleme: 20.03.2023 - 14:31 Güncelleme: 20.03.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...
6'lı koalisyonun cumhurbşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP heyeti ile görüştü. Daha önce görüşmeye yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, görüşme tarihi olarak 18 Mart'ı belirlemişti. Ancak 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anma törenine denk gelmesi nedeni ile görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti.

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...

TBMM'DE GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu-HDP görüşme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirildi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, açıklamalarında özgürlük ve özerkliklerden bahsetti.

MHP'DEN TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...

PKK'NIN SİYASİ KANADININ AYAĞINA GİTTİ
Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kanadının ayağına gittiğini ifade eden Yalçın şunları söyledi: Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi.

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...

DEMOKRATİK ÖZERKLİK BÖLÜCÜ BAŞINA ÖZGÜRLÜK
Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü; Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu.

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...

Milletimiz; iktidar uğruna ayı ile yatağa girmeyi, katiller ve hainler güruhuyla sofraya oturmayı, ülkenin güvenlik ve esenliğini terör örgütünün siyasi acentesine teslim etmeyi göze alan bir 'sorumsuz' cumhurbaşkanı adayının girişimlerini ibretle takip ediyor.
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...

Kemal Bey'in kurduğu masa, Halil İbrahim sofrası filan değil; aç sırtlanlar, Ali Cengizler, Kırk Haramiler sofrası... Bu mezbele menülü sofraya tekmeyi, 14 Mayıs'ta milletimiz koyacak.



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