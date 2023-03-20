FOX TV, Şanlıurfa’da da aradığını bulamadı! Vatandaşlardan ‘yalan haber’ tepkisi!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler adeta asrın felaketine dönüşürken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu büyük acıyı sarmak için devlet tüm imkanları seferber ederken bölgedeki çalışmalar halen sürüyor.Deprem sonrası geçtiğimiz günlerde etkili olan sel felaketi de Şanlıurfa'yı vurdu. Bölgede can kayıpları da yaşanırken bu bölgede de devlet tüm gücüyle sahada gerekli mücadeleyi gösteriyor. Ancak yapılan bu çalışmaları görmezden gelerek toplumu farklı düşüncelere yönlendirmek isteyen medya kuruluşları provokasyonlara girişti.Türkiye'de yaşanan deprem ve sel felaketleri sonrası devlet tüm gücüyle yaraları sarmaya çalışırken CHP yandaşı FOX TV, Şanlıurfa'da algı operasyonuna girişti. Şanlıurfa'yı vuran sel felaketi sonrası kaybolan 24 yaşındaki TIR sürücüsü her yerde aranıyordu. Bölgeye giden FOX TV ekibi 200 kişilik çalışma ekibini görmezden gelerek gencin yakınlarına mikrofon uzattı.Kayıp gencin yakınlarının yaptığı açıklamada;'Burada ihmal yok. Yalan habere meydan açmaya çalışıyorlar. Devleti karalamadığımız için diyor sizi Allah'a havale ediyorum. Burada çayımızı bile asker yapıyor. Biz bunları nasıl görmezden gelelim. Allah devletimizden razı olsun.' dedi.