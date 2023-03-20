20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. MGM'nin raporuna göre birçok bölgede kar ve yağmur yağışı var. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Deprem bölgesine yaşanan sel felaketi sonrası yağışların olduğu illerde de kritik uyarılar var. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Kuzeydoğu bölgesinde ise 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişim gözlenmeyecek.
BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
EDİRNE 2°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
BOLU 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 6°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
SAMSUN 7°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 4°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
TRABZON 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 2°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri ve kar yağışlı
MALATYA 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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