20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Yağışların; Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Kuzeydoğu bölgesinde ise 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişim gözlenmeyecek.EDİRNE 2°C, 17°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 1°C, 16°C Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutluİZMİR 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutluMUĞLA 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutluADANA 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutluHATAY 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANKARA 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SİVAS 1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA 6°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluSAMSUN 7°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 4°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluTRABZON 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıELAZIĞ 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 2°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri ve kar yağışlıMALATYA 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıADIYAMAN 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı