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20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. MGM'nin raporuna göre birçok bölgede kar ve yağmur yağışı var. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Deprem bölgesine yaşanan sel felaketi sonrası yağışların olduğu illerde de kritik uyarılar var. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Ekleme: 20.03.2023 - 09:15 Güncelleme: 20.03.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Kuzeydoğu bölgesinde ise 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişim gözlenmeyecek.

BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

EDİRNE 2°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

BOLU 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 6°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN 7°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 4°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

TRABZON 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 2°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri ve kar yağışlı

MALATYA 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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