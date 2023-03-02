ÖSYM'den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 25 gün geçti...11 ili vuran şiddetli depremler, 45 bini aşkın vatandaşı hayattan kopardı.Kentler adeta enkaz yığınına dönerken, depremzedeler çadır ve konteyner kentlerde kalmaya başladı.Devlet, kalıcı ve sağlam evler için hızlıca harekete geçti.Depremzedelerin hayatlarını normale en yakın seviyede yaşayabilmesi için her şey göz önünde bulunduruluyor.Depremzede öğrenciler için çadırlarda eğitim verilirken, sınava hazırlanan öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar oluşturuluyor.ÖSYM açıkladıBu süreçte en büyük merak konularından biri de, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen YÖKDİL/1, YDS/1,TUS ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı'nın deprem bölgelerinde nasıl gerçekleştirileceği oldu.Deprem şehirlerinde sınavların yapılıp yapılmayacağı konuşulurken, ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.4 ilde sınav yapılmayacakEdiniilen bilgiye göre, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da bu sınavların yapılmayacağı açıklandı.Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği vurgulanıyor.