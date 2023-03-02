  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,08 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremzedeleri ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından geldiği Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

Ekleme: 2.03.2023 - 00:04 Güncelleme: 2.03.2023 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremzedeleri ziyaret etti
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini Vali Süleyman Elban ile ziyaret eden Tatar, burada yetkililerden bilgi aldı, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar, ülkesi adına sevgi, hürmet ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Elbette acımız büyük. Bu deprem felaketi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yüreğimizi parçalamıştır.' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremzedeleri ziyaret etti

Hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tatar, 'Bu akşam Adana'da, bu hastanede bir kez daha Adana Şehir Hastanesi'nin ne kadar büyük hizmetler vermekte olduğunu gördük. Hastalarımızı ziyaret ederken onların memnuniyetini duydum, çok da memnun oldum çünkü gerçekten Adana Şehir Hastanesi örnek bir hastane. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle hastaneler çoğalır.' diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremzedeleri ziyaret etti

Tatar, depremin açtığı yaraları birlikte saracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Allah milletimizi korusun, Allah milletimize güç versin ve bu yaraları hep birlikte saralım. Bu acıları hiçbir zaman unutmayacağız, bu acılar hiçbir zaman unutulamaz ama hayat da devam ediyor. Bir an önce yaraları sarıp normal hayata dönmemiz en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Onun için bir kez daha milletimize Allah güç versin ve bu yaraları en erken zamanda saralım. Bir kez daha herkese çok geçmiş olsun diyorum. Tüm hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
'Asrın felaketi'ni provokasyonlarına alet ediyor: Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha ortaya çıktı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
Göç İdaresi Başkanlığı '600 bin Suriyeli İstanbul'a götürüldü' iddiasını yalanladı! 'Tamamen hayal ürünü'
Bakan Kurum: Adıyaman'daki geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor
İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'den İmamoğlu'na 'Deprem Seferberlik Planı' tepkisi: Sınıfta kaldılar
Batı'nın umudu 6'lı koalisyon: Reuters Batı'nın Türkiye planını yazdı! ABD, Çin ve Rusya’ya karşı bunu kullanacak
KKTC’ye kaçan müteahhitten pişkin savunma! Yaptığı binanın yıkıldığını ve 100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrenmiş
EYT'liler için adım adım emeklilik yol haritası
Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
11 ilde fiyatlar sabitlendi! Bakan Kurum: Hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız
AK Parti Grup Toplantısı öncesi, depremde hayatını kaybeden milletvekili Yakup Taş unutulmadı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Paniğe gerek yok
CHP’li vekile tepkiler çığ gibi! Apar topar paylaşımını kaldırdı: Halktan bu kadar mı uzaksınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
Deprem öncesi başka deprem sonrası başka! Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener hükümeti suçladı!
Baykar'dan zorunlu açıklama: Açıkça dolandırıcılık girişimidir
1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü