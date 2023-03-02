  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kan donduran olay! Eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşi Gamze Yağlıoğlu'nu (30) balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alper Yağlıoğlu’nun (30) yargılandığı davada, genç kadının ailesinin avukatı, sanığın, eşinin cesedi yerde yatarken, sosyal medyada vakit geçirdiğini iddia etti.

Ekleme: 2.03.2023 - 17:25 Güncelleme: 2.03.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Kan donduran olay! Eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirdi
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 24 Kasım 2021 günü oturduğu dairenin 6'ncı katından düşen Gamze Yağlıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Gamze Yağlıoğlu'nun sol el tırnaklarından alınan 2 parçada eşi Alper Yağlıoğlu'nun DNA'sı tespit edildi. Oturdukları dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Yağlıoğlu'nun saat 20.52'de düştüğü, eşi Alper Yağlıoğlu'nun ise yaklaşık 1 dakika sonra siteden çıktığı kameralara yansıdı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Alper Yağlıoğlu'nun dışında, avukatlar ve Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç duruşmada hazır bulundu.

SOSYAL MEDYAYA GİRDİ İDDİASI

Neşe Kıraç, kızını damadının öldürdüğünü savunarak şikayetini yineledi. Ailenin avukatı ise kamera kayıtlarında Gamze'nin düşme görüntülerinin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini iddia ederek, 'Maktulün yere düşme sırasında bir refleks göstermediği görülüyor. Keza balkondan atlarken tutunacak korkuluklarda da bir parmak izi bulunmadı. Keza ceset yerde yatarken, Alper Yağlıoğlu, sosyal medyaya girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor. Ayrıca Gamze'nin bir gün önce Alper'in ailesiyle tatil için mesajlaştığı ortaya çıktı. Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Alper Yağlıoğlu ise savunmasında eşini öldürmediğini belirterek, 'Katil değilim, eşimi seviyordum' diyerek tahliyesini istedi.

Alper Yağlıoğlu'nun avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, 15 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin delil yetersizliği nedeniyle tahliyesini talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi
Deprem araştırma komisyonu kurulacak
Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısında Akşener silindi
Selçuk Bayraktar: 520 adetlik Baykar Konteyner Kent çalışmalarımız hızla devam ediyor
CHP'li belediyeden tarih sömürüsü
CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!
İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Kurum'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
AFAD'dan milli seferberlik hamlesi: Ulusal Risk Kalkanı Modeli için tüm Türkiye'ye çağrı
Barış Yarkadaş Akşener'i ve CHP'li belediye başkanlarını yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin
Aliyev'den sömürgeci Fransa'ya tarihi çağrı: Özür dileyin
Hatay'daki Kartopu Apartmanı'nın sorumlularından Murat Göksel Dalkılıç yakalandı
ÖSYM'den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildi
Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı
CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Fesih hakkı var
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
6'lı koalisyon 12. kez toplanıyor: Masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken mesaj
TikTok'tan 18 yaş sınırı getiriliyor: Dakika kotası aşılınca ebeveyn onayı gerekecek

TikTok'tan 18 yaş sınırı getiriliyor: Dakika kotası aşılınca ebeveyn onayı gerekecek

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidinden flaş itiraf: Biliyordum

Depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidinden flaş itiraf: Biliyordum

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...