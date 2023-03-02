CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!

Asrın felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hızla konteyner kentler kurulurken, binaların temelleri de atılmaya başlandı. Bir yandan da molozlar kaldırılıyor. Bu sırada muhalefet, asrın felaketini küçümseyen ifadeler kullanıyor ve iktidarı başarısız olmakla suçluyor. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un sözleri ise Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde... İduğ, 'Dünyada böyle bir deprem olmamış arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın, öyle devletimize, oraya, buraya laf atmasın. Yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. Burada istediğiniz kadar arama-kurtarma ekibi gönderin, başaramazsınız.' ifadelerini kullandı.CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 11 ili yıkıp geçen deprem felaketi ile ilgili şu çarpıcı ifadeleri kullandı:Bir nüfusun 10 ili kapsayan böyle bir alanında dünyada böyle bir deprem olmamış arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın, öyle devletimize, oraya, buraya laf atmasın. Yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil.İduğ, arama kurtarma çalışmalarının kesinlikle yetmeyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ana caddelerdeki bütün binalar yıkılmış, ara mahallelerde sokaklar kaybolmuş. Bugün o molozları almak isteseniz 1 milyon kamyona ihtiyacınız var. Nasıl bir hasar var düşünün! Burada istediğiniz kadar arama-kurtarma ekibi gönderin, başaramazsınız.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Asrın Felaketi' ifadesinin iktidar tarafından başarısızlığı örtmek için kullanıldığını öne sürmüş, depremin büyüklüğünü küçümsemişti. Kılıçdaroğlu'nu kendi belediye başkanı izlenimleri ile yalanlamış oldu.