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Barış Yarkadaş Akşener'i ve CHP'li belediye başkanlarını yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuk olduğu yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Altılı Masa toplantısında adaylığını açıklaması gerektiğini söyleyen Yarkadaş; Akşener'in CHP liderinin adaylığına engel olmaması gerektiğini ifade etti. Yarkadaş, "Dört gündür dört televizyona çıkıyor" dediği Yavaş'a ve adaylık beklediğini söylediği İmamoğlu'na seslenerek " 'Biz kesinlikle aday değiliz' demek zorundalar." dedi.

Ekleme: 2.03.2023 - 13:18 Güncelleme: 2.03.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Barış Yarkadaş Akşener'i ve CHP'li belediye başkanlarını yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. Tele 1 yayınına konuk olan Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Altılı Masa toplantısında adaylığını açıklaması gerektiğini söyledi.

'Akşener kendi partisini düşünüyor'
Akşener'in deprem öncesi gündemde kaldığını ifade eden Yarkadaş, ' 'Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne çıktım da oradan görüntülü konuşamadım. Keşke beni arasalardı' demek siyasi apolitizmdir. Kusura bakmasın Meral hanım böyle bir şey olmaz. Siz bu kadar toplumsal talebin yükseldiği bir yerde sırf kendi partinizin çıkarlarını düşündüğünüz için bu haksızlığı Türkiye'ye yapamazsınız' dedi.
'Mansur Bey dört gündür dört televizyona çıkıyor'
Yarkadaş, İmamoğlu ve Yavaş'a da adaylık konusundaki tartışmaları sonlandırmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Yarkadaş şöyle konuştu:

'Bu tartışmaları sonlandırmak, ve 'Biz kesinlikle aday değiliz' demek zorundalar. Mansur Bey dört gündür dört televizyona çıkıyor. Benden daha çok çıkıyor. Hiçbir yere gitmiyordu. Taraftarları 'Bir hayalimiz var' diye bir şeyler paylaşıyorlar.

'İmamoğlu adaylık bekliyor'
Ekrem başkan bir türlü net bir şey söylemiyor. Sayın genel başkana gidip 'Kampanyanızı bana bırakın ben yapayım' diyor ama bir yandan adaylık bekliyor. Meral hanımın da yarın bu toplumsal t
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