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Bakan Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüşme gerçekleştirdi.

Ekleme: 2.03.2023 - 17:16 Güncelleme: 2.03.2023 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'G20India marjında bir araya geldiğimiz Sri Lanka Dışişleri Bakanı'na depremde gösterdikleri destek için teşekkür ettik. Ulaştırma iş birliğimizi ele aldık' ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi'deki ikili görüşmelerine devam eden Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konularda iş birliğinin ele alındığı görüşmede, deprem sonrasında Türkiye'ye yardım eli uzatan mevkidaşı Vieira'ya teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, 'G20 marjında, Yeni Delhi'deki son ikili görüşmemizi Hırvat mevkidaşımla gerçekleştirdik. Deprem destekleri için müteşekkiriz. Balkanlardaki son durumu ele aldık' dedi.



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