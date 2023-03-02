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Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanan Altılı Masa'dan yine aday çıkmadı. Muhalefet partileri, pazartesi günü yeniden görüşmeye karar verdi.

Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi
Ekleme: 2.03.2023 - 19:40 Güncelleme: 2.03.2023 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanları, 6'lı masa toplantısı için Saadet Partisi Genel Merkez binasında toplanmıştı. Toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyordu ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın imzasıyla ortak açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

'Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.'

Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi

Pazartesi tekrar görüşecekler

Cumhurbaşkanı adaylarını 12'nci toplantıda da belirleyemeyen muhalefet partisi liderleri, 6 Mart Pazartesi günü yeniden toplanmaya karar verdi.

Altılı Masa toplantısı sonrası yapılan açıklamada 'Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.' ifadeleri yer aldı.
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