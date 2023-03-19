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Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...

Nevşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, minibüs ile otomobil çarpıştı. İkiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 19.03.2023 - 21:52 Güncelleme: 19.03.2023 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...
A.Y. yönetimindeki AFAD'a ait minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazada ikiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu.

Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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