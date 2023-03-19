Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...

Nevşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, minibüs ile otomobil çarpıştı. İkiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

A.Y. yönetimindeki AFAD'a ait minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜKazada ikiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu.ÖLÜ VE YARALILAR VARÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.