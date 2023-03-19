İstanbul'da nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan 224 kişi gözaltında...

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması açık hava toplantısı sırasında, alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.' ifadesi kullanıldı.