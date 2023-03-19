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Beyaz Gazete
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İstanbul'da nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan 224 kişi gözaltında...

İstanbul Valiliği, Yenikapı'da HDP İl Başkanlığının nevruz kutlamasında alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atıp taşkınlık çıkaran 224 kişinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan 224 kişi gözaltında...
Ekleme: 19.03.2023 - 21:27 Güncelleme: 19.03.2023 - 21:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan 224 kişi gözaltında...
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması açık hava toplantısı sırasında, alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.' ifadesi kullanıldı.
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