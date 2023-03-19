HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İstanbul'da düzenlenen Nevruz organizasyonunda her yıl olduğu gibi yine PKK propagandası yaparak tepki topladı.HDP öncülüğündeki İstanbul Nevruz'u, bu yıl 'Her der Newroz, her dem azadi' ve 'Nevruz ateşiyle özgürlüğe' sloganıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlendi.Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine 'Biji serok Apo' (Çok yaşa) sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.