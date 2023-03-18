Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun

Yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından bir günde yapılan başvuru sayısı açıklandı.Başvuruların yoğun bir şekilde gerçekleştiği ifade edilirken, “24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık” notuyla üretim bandı paylaşıldı.Ay başından itibaren siparişlerin teslimatlarına başlanacağı da belirtildi.Çiğili Belediyesi, 2020 yılında kendi ürettiği solunum cihazını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmuş ve görüşmenin basına yansımasıyla belediyenin bu girişimi takdir edilmişti. Fakat cihaz bir türlü seri üretime başlamamıştı.Kimi siyasetçilerin, gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının o günlerde solunum cihazını alkışlarken; ay sonunda teslimatlara başlayacak olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a dair sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.Özellikle geçmişte cihazı öven isimlerin Togg'a yaptığı sert eleştiriler hafızlarda yerini korudu.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, o günlerde 'Kendi imkanlarıyla solunum cihazı üreten İzmir Çiğili Belediyemizi kutluyorum' paylaşımında bulunurken, yerli otomobilin üretileceğine dair AK Parti'nin kendileri ile dalga geçtiklerini iddia etti. Özkoç, bir başka Tweet'inde ise yerli otomobili 'masal'a benzetti.Geçmişte solunum cihazına yapılan övgüler ve yollara çıkan Togg'a dair eleştiriler: