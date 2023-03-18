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Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun

Ay sonu teslimatları başlayacak olan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, ilk 24 saatte 22 bin 150 adet ön sipariş aldı. Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefetin suskunluğu dikkat çekti. 2020 yılında Çiğili Belediyesi’nin ürettiği fakat seri üretime geçmeyen solunum cihazı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na sunulmuştu. O dönem cihazı en önden alkışlayan; siyasiler, gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları ise bugün Togg’un yollara çıkışını sessizliğe bürünerek izliyor.

Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun
Ekleme: 18.03.2023 - 18:20 Güncelleme: 18.03.2023 - 18:23 / Editör: Ozge Selin
Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun
Yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından bir günde yapılan başvuru sayısı açıklandı.

Başvuruların yoğun bir şekilde gerçekleştiği ifade edilirken, “24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık” notuyla üretim bandı paylaşıldı.

Ay başından itibaren siparişlerin teslimatlarına başlanacağı da belirtildi.

Çiğili Belediyesi, 2020 yılında kendi ürettiği solunum cihazını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmuş ve görüşmenin basına yansımasıyla belediyenin bu girişimi takdir edilmişti. Fakat cihaz bir türlü seri üretime başlamamıştı.

Kimi siyasetçilerin, gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının o günlerde solunum cihazını alkışlarken; ay sonunda teslimatlara başlayacak olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a dair sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

Özellikle geçmişte cihazı öven isimlerin Togg'a yaptığı sert eleştiriler hafızlarda yerini korudu.

Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun

YERLİ OTOMOBİLİ 'MASAL'A BENZETMİŞTİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, o günlerde 'Kendi imkanlarıyla solunum cihazı üreten İzmir Çiğili Belediyemizi kutluyorum' paylaşımında bulunurken, yerli otomobilin üretileceğine dair AK Parti'nin kendileri ile dalga geçtiklerini iddia etti. Özkoç, bir başka Tweet'inde ise yerli otomobili 'masal'a benzetti.


Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun

Geçmişte solunum cihazına yapılan övgüler ve yollara çıkan Togg'a dair eleştiriler:

Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun

Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun
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Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun
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