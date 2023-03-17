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WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

Oluşturulan grup sohbetlerinde kullanıcıların fotoğraflarının görünmesini sağlayan güncellemeyle dikkat çeken WhatsApp, şimdi de tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini gösterecek.

Ekleme: 17.03.2023 - 10:29 Güncelleme: 17.03.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!
WhatsApp tarafından gelen yeni 'Belki' güncellemesi, tüm dünyada merak konusu oldu. Artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

ARTIK NUMARA DEĞİL İSİM GÖSTERİLECEK

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaralarıyla görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

BELKİ ŞEKLİNDE KULLANICI ADI GÖRÜNTÜLENECEK

Bilinmeyen numaralar için harekete geçen WhatsApp, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler 'Belki...(hesap adı)' olarak görünecek.

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.
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