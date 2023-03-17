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Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

Togg'un ön sipariş sürecinin başladığının duyurulmasının ardından Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X modeli için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi.

Ekleme: 17.03.2023 - 01:06 Güncelleme: 17.03.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X modeli için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi.

Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin.' ifadelerine yer verildi.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.
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Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

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