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Rekabet Kurulu depremlerden etkilenen 11 ilde sektör incelemesi başlattı

Rekabet Kurulu tarafından 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik sektör incelemesi başlatıldı. Böylelikle bir yandan belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında teşebbüslerin olası rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesi; diğer yandan ise bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliğin sağlanabilmesi hedefleniyor.

Rekabet Kurulu depremlerden etkilenen 11 ilde sektör incelemesi başlattı
Ekleme: 17.03.2023 - 19:34 Güncelleme: 17.03.2023 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
Rekabet Kurulu depremlerden etkilenen 11 ilde sektör incelemesi başlattı
Rekabet Kurulu, 'asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası harekete geçti.

Rekabet Kurumu'nun resmi sitesinden yapılan duyuruya göre depremlerden etkilenen 11 ilde piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik sektör incelemesi başlatıldı.

Söz konusu incelemeyle rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesi ve bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliğin sağlanabilmesi hedefleniyor.

İnceleme sayesinde proaktif adımlar atılabilecek

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle tarafından alınan kararlar sonucu bahsi geçen incelemenin duyurulduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Rekabet Kurulu tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik bir sektör incelemesi başlatıldı.

Başlatılan sektör incelemesi kapsamında öncelikle, başta odalar ve borsalar gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalının oluşturulması öngörülüyor. Bu sayede deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktisadi toparlanma sürecini geciktirebilecek olası rekabetçi sorunların süratle tespit edilerek, gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da eşgüdüm sağlanmak suretiyle proaktif adımların atılabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Böylelikle bir yandan belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında teşebbüslerin olası rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesi; diğer yandan ise bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliğin sağlanabilmesi hedefleniyor.

Bu vesileyle başta depremden doğrudan etkilenen 11 ilimizde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.'
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