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Muharrem İnce: Yüz bin imzayla aday olacağım, ‘CHP’ye katıl’ diyen bir varsa ‘sakın ha’ diyen üç var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na katılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sokağın nabzını tuttuğunu söyleyen İnce, "Evet, ‘CHP’ye katıl’ diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, ‘Sakın ha’ diyen üç var." diye konuştu. İnce, "Sokakta en çok, “Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?’ cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Bakarsın ikinci tura Kılıçdaroğlu ile İnce kalır. Ben aday olacağım." dedi.

Muharrem İnce: Yüz bin imzayla aday olacağım, ‘CHP’ye katıl’ diyen bir varsa ‘sakın ha’ diyen üç var
Ekleme: 17.03.2023 - 10:33 Güncelleme: 17.03.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce: Yüz bin imzayla aday olacağım, ‘CHP’ye katıl’ diyen bir varsa ‘sakın ha’ diyen üç var
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza toplayacağını ve cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere gireceğini açıkladı. Altılı Masa'ya katılacağı yönündeki iddiaları rededen İnce, sokaktaki vatandaşın nabzını tuttuğunu söyleyerek şu açıklamada bulundu:

"Evet, ‘CHP’ye katıl’ diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, ‘Sakın ha’ diyen üç var."

Muharrem İnce: Ben aday olacağım

Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan İnce, vatandaşın Altılı Masa’ya güvenmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Sokakta en çok, “Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?’ cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Bakarsın ikinci tura Kılıçdaroğlu ile İnce kalır. Ben aday olacağım."

CHP'den İnce'ye çağrı: Kılıçdaroğlu lehine çekil

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz” diyerek İnce’ye Kılıçdaroğlu lehine çekilme çağrısı yapmıştı.

İYİ Parti: İttifaka katılmasından memnuniyet duyarız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılmasından memnuniyet duyacaklarını söylemişti. Zorlu, "Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçi. Hem Türkiye'ye hem de İttifaka güç katabileceğine inanıyoruz. Tabii bu bizim verebileceğimiz bir karar değil." açıklamasında bulunmuştu.
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