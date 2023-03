Macron'un diktatörlüğü dünya basınında: Tartışmalı reform oylamadan imzalandı

Fransa'da hükümetin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesi ve akabinde başlayan protestolar, uluslararası ve ülke basınının manşetlerine taşındı.İngiliz The Telegraph gazetesi, Fransa'da yaşanan gelişmeleri 'Macron, Fransa'nın 'demokratik çöküşün' eşiğinde olduğu konusunda uyardı' başlığıyla görürken 'Fransa Cumhurbaşkanı'nın, milletvekillerine oy hakkı vermeden emeklilik yaşını yükselttiği için Parlamento'da yuhalandığını' ifade etti.İngiliz The Guardian gazetesi de 'Macron'un emeklilik yasasını zorlaması öfkeye yol açtı' manşetini attı.Gazete, spotta 'Parlamentoda radikal sol milletvekilleri, Başbakan Elisabeth Borne'un sesini batırmak için yüksek sesle 'La Marseillaise' marşını söylerken Paris sokaklarında binlerce kişinin katıldığı spontane protestolar düzenlendi' ifadelerine yer verdi.ABD menşeli The New York Times ise gelişmeleri 'Macron'un emeklilik kararnamesi, öfkeye neden oldu' ifadeleriyle manşetine taşıdı.Gazete, habere ilişkin değerlendirmede 'Parlamento desteğinden yoksun olan Fransız Cumhurbaşkanı'nın parlamentoya sunmadan karar almasının muhalifleri daha da kızdıracak bir adım olduğu'na işaret etti.İspanyol El Pais gazetesi de 'Macron, tepki çeken emeklilik reformu kararnamesini onaylıyor' başlığını atarak, sayfasında Fransa Başbakanı Borne'un, mecliste emeklilik reformu görüşülürken yaptığı konuşma sırasında emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına karşı çıkan muhalefet üyelerinin pankart açtığı görseli paylaştı.Ülke basınında neredeyse bütün gazeteler, tartışmalı emeklilik reformunu manşetlerine taşıdı.Le Monde gazetesi, 'Emeklilik reformu: Gerçeğin zamanı' başlığını atarken spotta hükümetin mecliste oylamaya sunacağını açıkladıktan sonra tersini yaparak reformu milletvekillerinin onayına sunmadan kabul etme yolunu seçtiğine dikkati çekti.Liberation gazetesi de Macron'un posterini taşıdığı ilk sayfasında 'Emeklilik krizi, onun hatası' başlığını attı.Le Parisien gazetesi, 'Emeklilik reformu' üst başlığıyla gördüğü gelişme için 'Hükümet, güvenlik üzerinde oyun oynuyor' manşetini attı.Opinion gazetesi, 'Emeklilik ve 49-3: Zafer mi ya da bir damla yenilgi mi' üst başlığına yer verirken başlıkta 'Macron zayıfladı (Başbakan Elisabeth) Borne tehdit edildi' ifadesini kullandı.Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta olmak üzere birçok kentte halk protestolara başlamış, polisin müdahale ettiği gösterilerde 310 kişi gözaltına alınmıştı.Paris'te polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.Başbakan Borne'un içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.Milyonlarca Fransız'ın karşı çıkarak kitlesel grevler ve gösteriler başlattığı reform, emeklilik yaşının kademeli olarak 2030'a kadar 62'den 64'e çıkarılmasını içeriyor.