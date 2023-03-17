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Beyaz Gazete
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HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!

Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP ile Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi beklenirken HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medyadan partilerinin sunduğu şartları duyurdu. HDP cephesinden öne sürülen şartlar ise tam anlamıyla Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kast eden talepler olarak göze çarpıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek istediği HDP tarafından gelen talepler arasında, anadilde eğitim, Kürdistan gerçeğini kabul etme, kayyum belediyelerin iadesi ve korucuların yargılanması gibi skandal talepler var. Özellikle milliyetçi olduğu iddiasında bulunan İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl tepki vereceği ise merak konusu.

HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
Ekleme: 17.03.2023 - 20:59 Güncelleme: 17.03.2023 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
Türkiye 14 Mayıs'taki Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Uzun süredir bir araya gelen ve son toplantısında büyük bir krizin ardından aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyuran Altılı Koalisyon'un önünde şimdi de yeni bir kaos gerçeği duruyor.

KILIÇDAROĞLU HDP İLE GÖRÜŞECEK

Altılı Koalisyon adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde 'gizli ortak' HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşme öncesi ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!

SKANDAL TALEPLER ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti tarafındaki huzursuzluk sık sık gündeme gelirken HDP tarafının talepleri de bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü PKK ile ilişkisini hiçbir zaman reddetmeyen ve her fırsatta terör örgütüne desteğini dile getiren HDP cephesinin Altılı Koalisyon'dan ve Kılıçdaroğlu'ndan talepleri ise HDP Gençlik Teşkilatı tarafından ortaya kondu.

'KÜRDİSTAN' GERÇEĞİ' İFADESİ

HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta Türkiye'nin bölünmesine zemin hazırlayan söylemlerde bulundu. Bu şartlar arasında ise özellikle 'Kürdistan gerçeği' maddesi dikkat çekiyor.

'Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak üzere hiçbir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.' denilerek paylaşılan şartlar şöyle devam etti:

HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!

'KAYYUM ATANAN BELEDİYELER İADE EDİLSİN'

OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.

HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur!

'KORUCULAR YARGILANSIN!'

Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır. Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur!

İYİ PARTİ VE AKŞENER BUNA NE DİYECEK?

Öte yandan özellikle milliyetçi olduğu iddiasıyla siyaset yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin HDP'nin adeta 'Türkiye'nin bölünmesi' talebi olan bu şartlar için nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
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