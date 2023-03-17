Finlandiya'ya NATO onayı verilecek mi? Başkan Erdoğan ve Niinistö'den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. NATO, Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır.İsveç'le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır. 120 teröristin listesini verdik, 'bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil.Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz.