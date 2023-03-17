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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen belki de tek kişisiniz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz" dedi.

Ekleme: 17.03.2023 - 19:07 Güncelleme: 17.03.2023 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen belki de tek kişisiniz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, '(Cumhurbaşkanı Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Niinistö, NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesine ilişkin de, 'Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.
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