FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri lise sınavları sorularını ele geçirerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Mart'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli yakalandı.

Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri lise sınavları sorularını ele geçirerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Mart'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli yakalandı.Şüphelilere kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli ise etkin pişmanlıktan faydalandı.Ayrıca, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.