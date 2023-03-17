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FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri lise sınavları sorularını ele geçirerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Mart'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 17.03.2023 - 10:05 Güncelleme: 17.03.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri lise sınavları sorularını ele geçirerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Mart'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli yakalandı.


Şüphelilere kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli ise etkin pişmanlıktan faydalandı.


Ayrıca, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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