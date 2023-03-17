Düzce'de kar yağışı etkili oldu
Sağanak yağışın ardından kar yağışının etkisini gösterdiği Düzce, beyaza büründü.
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Yurdu etkisi alan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Beyaza büründü
Düzce ve Bolu sınırında Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.
Kar yağışını cep telefonu ile görüntüleyen Mehmet Albayrak isimli vatandaş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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