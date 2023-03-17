Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden Adıyaman'da hasar gören evlerinden Tut ilçesindeki prefabrik evlerine taşınan bir aile, bu kez sel felaketiyle karşılaştı. 15 Mart'ta ilçede yaşanan sel felaketine evlerinde yakalanan aile, sulara kapılmaktan son anda kurtuldu. Ailenin yaşadığı prefabrik ev ise balçık ve moloz yığınlarının içinde kaldı.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden Adıyaman'da hasar gören evlerinden Tut ilçesindeki prefabrik evlerine taşınan bir aile, bu kez sel felaketiyle karşılaştı.Adıyaman'da yaşayan Savaş Özer, eşi Emine Karakaplan Özel ve iki çocukları, kent merkezinde yaşanan depremin ardından daha güvenli gördükleri Tut ilçesindeki yazlık evlerine taşınmaya karar verdi.Evlerinden mobilya ve beyaz eşyalarını alarak ilçenin Fethiye Mahallesi'ndeki Çanakçı Sokağı'nda bulunan prefabrik evlerine yerleşen aile, 2 akrabalarını da yanlarında misafir etti. 15 Mart'ta ilçede yaşanan sel felaketine evlerinde yakalanan aile, sulara kapılmaktan son anda kurtuldu.