BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, dün AK TBMM'de gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 101'inci maddesi, 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 7 ve 8'inci maddeleri ile 'Siyasi Partiler Kanunu'nun 27'nci maddesine işaret ederek, 'TBMM AK Parti grup iç yönetmeliğine göre Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grubu tarafından cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir' dedi.Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını önümüzdeki hafta YSK'ya sunacaklarını söyledi.AK Parti'nin ardından MHP de Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin karar almıştı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 'Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan'ı aday olarak gösterdik' açıklamasında bulunmuştu.