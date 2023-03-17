17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yapılan açıklamada yağış nedeniyle oluşabilecek sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Öte yandan Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.Meteoroloji Uyarı Haritasına göre; Muğla, Burdur, Isparta, Mersin, Adana illerine sarı kodlu uyarı. Antalya'ya ise turuncu kodlu uyarı.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlıK.MARAŞ 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Haberin DevamıELAZIĞ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKARS 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu