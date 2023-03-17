  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Şanlıurfa ve çevre illerde yaşanan sel felaketinin ardından, cuma günü için yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, deprem bölgesi ve il il 17 Mart hava durumu raporu.

Ekleme: 17.03.2023 - 10:50 Güncelleme: 17.03.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yapılan açıklamada yağış nedeniyle oluşabilecek sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Öte yandan Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARI HARİTASI

Meteoroloji Uyarı Haritasına göre; Muğla, Burdur, Isparta, Mersin, Adana illerine sarı kodlu uyarı. Antalya'ya ise turuncu kodlu uyarı.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Haberin Devamı

ELAZIĞ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kore gazisinin Başkan Erdoğan'la görüşme dileği gerçek oldu: Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto arasında kritik görüşme! Gündem: NATO üyeliği
CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
İYİ Parti'den olay yaratacak 'İmamoğlu ve Yavaş' afişi: 'Tarih yazacağız'
Togg için 'Yapılamaz, satılamaz' diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı
Milli Muharip Uçak ilk taksi testini başarıyla tamamladı: Bu yıl sonunda göklerde olacak
Muharrem İnce: Yüz bin imzayla aday olacağım, ‘CHP’ye katıl’ diyen bir varsa ‘sakın ha’ diyen üç var
Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL!
6’lı koalisyon ile HDP ittifakını PKK’nın yayın organında itiraf etti: Yeni sürecin öncüsü biz olacağız...
Rönesans’ı denetleyen Ali Onur Çinçinoğlu CHP'li Lütfü Savaş'ın ‘prensi’ çıktı
Meclis devre dışı: Fransa'da emeklilik isyanı! Sokaklar savaş alanına döndü
Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!
Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü de tutmadı!
Bir yıl çalışıp şef olarak atandı: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile pozu ortaya çıktı
Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak'
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
Deprem bölgesine asgari ücret formülü! Bakan Bilgin açıkladı!
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinin kapanış konuşmasını yapıyor...
Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?

17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!