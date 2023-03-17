17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Şanlıurfa ve çevre illerde yaşanan sel felaketinin ardından, cuma günü için yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, deprem bölgesi ve il il 17 Mart hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yapılan açıklamada yağış nedeniyle oluşabilecek sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Öte yandan Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARI HARİTASI
Meteoroloji Uyarı Haritasına göre; Muğla, Burdur, Isparta, Mersin, Adana illerine sarı kodlu uyarı. Antalya'ya ise turuncu kodlu uyarı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
K.MARAŞ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
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ELAZIĞ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
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